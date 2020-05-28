Эксперт предсказал силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса в России будет не такой выраженной. Она может затронуть те регионы, в которых сейчас болезнь не так сильно свирепствует. Таким мнением поделился инфекционист Евгений Тимаков, его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что вторая волна Covid-19 больнее всего ударит по тем странам, в которых был введен жесткий карантин, например, это Китай. В России вторая волна возможна в регионах, до сих пор почти не столкнувшихся с проблемой коронавирусной инфекции.

Тимаков пояснил, что в целом приход второй волны коронавируса зависит, в том числе, и от самих людей. Если россияне перестанут носить маски и резко выйдут на улицы, то ее не миновать, считает специалист.