Назван вид чая, усиливающий выработку гиалуроновой кислоты

Кофеин, содержащийся в черном чае значительно полезнее того, что в кофе, уверен член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон. Ученый сравнил свойства популярных напитках в эфире программы «О самом главном», пишет «Вечерняя Москва».

«Черный чай содержит аминокислоты, глицин, метионин, кофеин. Чем отличается кофеин в чае и кофе? В кофе высокая концентрация стимулятора, он сразу дает быстрый эффект взбадривания, но быстро проходит. А чайный кофеин имеет эффект отсроченный, нарастающий. То есть он более физиологичен в данном случае. В чем ценность? Он стимулирует мозговую активность и является профилактикой образования тромбов», - рассказал исследователь.

Хавинсон добавил, что чай способен не только взбодрить, но и поднять настроение. Он отдельно отметил пользу каркаде: этот напиток содержит необходимые организму витамины и минералы. По его мнению, регулярное употребление каркаде способствует выработке гиалуроновой кислоты.