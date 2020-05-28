РЖД отменили соцдистанцию в поездах

Компания «РЖД» отменила систему рассадки пассажиров в поездах с учетом соблюдения социальной дистанции. На поезда отправлением с 29 мая открыта продажа билетов на все места, сообщает РИА Новости.

При этом, некоторые правила, введенные в поездах дальнего следования в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, пока сохраняются. Так, при посадке в состав поездная бригада должна визуально оценить состояние здоровья пассажира. Дважды в сутки пассажирам нужно измерять температуру. Влажная уборка вагонов с дезинфекцией всех ручек должна производиться не реже двух раз в сутки, уборка туалетов - не реже четырех раз в сутки. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений некоторые указанные выше меры предлагается сохранить. В частности, речь идет об уборке. Будет отменен запрет на журналы и обязательный визуальный контроль за состоянием пассажиров.