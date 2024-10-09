Врач назвала самый опасный в плане развития диабета продукт

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала красное мясо наиболее опасным продуктом в плане развития диабета. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

По словам Диановой, завершившееся в прошлом году крупное исследование, проведенное в США, показало, что частое употребление красного мяса увеличивает риск развития сахарного диабета на 62 процента. Однако замена одной порции мяса на источники растительного белка, такие как орехи или бобовые, может снизить вероятность возникновения этого заболевания на 30 процентов.

Дианова пояснила, что это связано с содержанием в мясе гемового железа, насыщенных жиров и химических консервантов, которые вызывают воспалительные процессы и окислительный стресс в организме. Эти механизмы приводят к накоплению висцерального жира, ожирению и инсулинорезистентности, что в конечном итоге способствует развитию диабета, подчеркнула врач. // фото: pixabay.com