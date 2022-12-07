Врач назвала самую вредную для здоровья рыбу

Диетолог Маргарита Королева назвала тунец самой вредной для здоровья рыбой. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила доктор, такая крупная рыба, как тунец, накапливает соли тяжелых металлов. При регулярном употреблении тунца происходит интоксикация организма. Как следствие, у человека падает иммунитет, снижается работоспособность. Он начинает быстро уставать.

«Нарушается функция печени как основного органа детоксикации. Нарушается способность ферментов выводить накопленные метаболиты, формируется оксидативный стресс, на фоне которого могут возникнуть любые другие патологические процессы в организме», - пояснила врач.

Доктор просит россиян есть тунца как можно реже. Самыми безопасными Королева назвала тресковые виды рыб. Они привносят в организм хорошо усваиваемый белок и нужное количество минералов, отметила эксперт. // Фото: unsplash.com