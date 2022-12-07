Движение по новому мосту через Свирь запустят в 2023 году

Транспортное сообщение Карелии и Ленобласти значительно улучшится в 2023 году после того, как будет введен в эксплуатацию новый мост через Свирь в Подпорожском районе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Дениса Седова. Ввести в эксплуатацию переправу планируют с опережением графика в следующем году.

По информации издания «Деловой Петербург» объект откроют на 3 года ранее намеченного срока. По контракту работы должны были завершиться в 2026 году.

Новый мост должен заменить технологический проезд Верхне-Свирской ГЭС - единственную автомобильную связь двух берегов Подпорожья. Из-за аварийного состояния проезд по ГЭС закрыли на реконструкцию в 2021 году, его заменила паромная переправа.

Протяженность нового двухполосного моста - 727 метров, подъездных путей - почти 2 км, ширина проезжей части - 7,5 метров. Общая стоимость стройки - почти 4 млрд рублей. // фото пресс-служба правительства Ленобласти