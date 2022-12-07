Подросток надругался над маленькой девочкой в Приморье

В Приморском крае 15-летний подросток надругался над семилетней девочкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным агентства, первоначально в соцсетях появились сообщения о том, что юноша напал на гулявшую без присмотра девочку, утащил ее в лес и изнасиловал. Однако СК возбудил уголовное дело по другой статье - о насильственных действиях сексуального характера.

Подросток был задержан. Решается вопрос об аресте подозреваемого. В рамках дела будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. // Фото: unsplash.com