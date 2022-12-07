Суточная заболеваемость ковидом в стране достигла максимума за месяц

За последние сутки в России выявлены 6935 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за последний месяц. Умерли 58 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии за сутки зарегистрирован 41 инфицированный. Госпитализировать с Covid-19 пришлось троих пациентов.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 392 400 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 21,63 миллиона. // Фото: unsplash.com