Россия вошла в пятерку стран по скорости распространения ВИЧ

Россия по итогам 2021 года заняла пятое место в мире по скорости распространения ВИЧ. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Оценки ЮНЭЙДС близки к статистике Минздрава, который заявил о более 50 тысячах новых инфицированных в 2021 году.

На Россию пришлось 3,9% из 1,5 млн новых заражений в мире. По этому показателю нашу страну обогнали Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). Позади России остались Танзания, Уганда, Замбия, Кения, Бразилия.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний ежегодно вносит Россию в списки антилидеров, но ситуация улучшается. По итогам 2019 года наша страна стала регионом с самыми высокими в Европе показателями заболеваемости ВИЧ на 100 тысяч населения — 54,9 случая. В 2018 и 2017 годах Россия лидировала - с 59 и 71,1 случая на 100 тысяч населения соответственно.

Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус отметил, что по официальным данным за 2021 год, в России живут чуть более 850 тысяч больных ВИЧ-инфекцией (в Роспотребнадзоре говорят о 1,1 млн лабораторно подтвержденных случаев). По его словам, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием - в 2021 году этот показатель составил более 28%.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в республике зарегистрировано 2719 случаев выявления ВИЧ-инфекции среди постоянных жителей, в том числе в этом году - 144 случая. В Карелии заболеваемость ВИЧ составляет 23,9 человека на 100 тысяч населения, что ниже среднего общероссийского показателя (37,2 человека на 100 тысяч). // фото unsplash.com