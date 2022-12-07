Часть аэропортов России останется закрытой до 15 декабря

Росавиация продлила до 15 декабря запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра европейской территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Закрытыми останутся воздушные гавани Анапы, Брянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Курска, Белгорода, Геленджика, Элисты и Симферополя.

Как и прежде, перевозчикам предлагают строить маршруты с использованием аэропортов Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод. // Фото: unsplash.com