Министр назвал количество ВИЧ-инфицированных в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о том, что в республике зарегистрировано 2719 случаев выявления ВИЧ-инфекции среди постоянных жителей, в том числе в этом году - 144 случая. Эту статистику он привел в Международный день борьбы со СПИД.

В Карелии заболеваемость ВИЧ составляет 23,9 человека на 100 тысяч населения. Это ниже среднего общероссийского показателя (37,2 человека на 100 тысяч).

Всего с начала регистрации ВИЧ-инфицированных в России выявлено более полутора миллионов зараженных. Умерли более 400 тысяч человек.

«Среди граждан, у которых впервые выявляется ВИЧ, отнюдь не наркоманы и гомосексуалисты, в среде которых эпидемия ВИЧ бушевала в прошлом веке, а взрослые активные люди – приверженцы традиционных отношений», - написал Охлопков на своей странице в соцсети. // Фото: unsplash.com