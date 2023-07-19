19 июля 2023, 21:35
Врач назвала действия, помогающие выработке гормона счастья
Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала учиться и вкусно есть
Простые действия помогают дополнительной выработке серотонина - гормона счастья. Их перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, надо вкусно есть и не переставать учиться чему-то новому. Поможет также прослушивание любимой музыки, собственное творчество, походы на культурные мероприятия, общение с близкими людьми.
- Это может стать мощным источником силы, кровь не водица, как говорится,
- написала доктор.
Еще она назвала прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, простую физкультуру, смех, массажи, поцелуи и объятья. // фото: unsplash.com