Врач назвала действия, помогающие выработке гормона счастья

Простые действия помогают дополнительной выработке серотонина - гормона счастья. Их перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, надо вкусно есть и не переставать учиться чему-то новому. Поможет также прослушивание любимой музыки, собственное творчество, походы на культурные мероприятия, общение с близкими людьми.

- Это может стать мощным источником силы, кровь не водица, как говорится,

- написала доктор.

Еще она назвала прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, простую физкультуру, смех, массажи, поцелуи и объятья. // фото: unsplash.com