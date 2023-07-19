Зараженные фрукты нашли и изъяли в Петрозаводске

Специалисты Россельхознадзора проверили точки оптовой в продажи фруктов в Петрозаводске и обнаружили бурую монилиозную гниль. Карантинным объектом оказались поражены черешня и нектарины из Азербайджана, вишня из Ирана, персики из Турции. Наличие вредного организма подтвердили лабораторные исследования.

По закону такую продукцию обеззараживают, перерабатывают или уничтожают. Решение принимает собственник.

«Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и обеспечении своевременного принятия мер по предотвращению выпуска в оборот подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами»,

- сообщили в управлении.

По решению собственника фрукты изъяли из оборота. // фото unsplash.com