Врач назвал самый вредный для здоровья алкоголь

Пиво является самым вредным алкоголем, считает гастроэнтеролог из медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. О вреде этого спиртного напитка для здоровья она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Мельникова подчеркнула, что россияне часто воспринимают пиво как легкий алкогольный напиток из-за его низкого содержания спирта по сравнению, например, с водкой. Однако, считать, что оно менее вредное, является серьёзной ошибкой, предостерегает врач.

По словам гастроэнтеролога, пиво содержит значительное количество фитоэстрогенов, которые подавляют выработку мужского гормона тестостерона, что приводит к преобладанию в организме женского гормона эстрогена. В результате злоупотребления этим напитком у мужчин могут появиться женственные черты фигуры: округлые бедра и выраженная грудь.

Пиво также повышает уровень холестерина, что снижает эластичность сосудов, сужает их просвет, что в свою очередь приводит к недостаточному кровоснабжению органов и тканей, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, пиво обладает выраженным мочегонным эффектом, увеличивая нагрузку на почки, которые начинают быстрее выводить из организма полезные вещества. В сочетании с солеными закусками, такими как сушеная рыба, чипсы или сухарики, этот алкогольный напиток способствует накоплению жировых отложений, набору лишнего веса и ожирению, добавила специалист. // фото: freepik.com