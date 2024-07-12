Самые опасные для зубов продукты перечислил врач

Ряд любимых россиянами продуктов может серьезно повредить эмали зубов. Об этом РИА Новости Спорт рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов. Разумеется, речь идет о регулярном употреблении такой еды.

По словам доктора, на первом месте идет сахар, причем с большим отрывом. Он вреден не только для организма в целом, но и для зубов в частности.

- Бактерии во рту преобразуют сахар в органическую кислоту, которая разъедает эмаль,

- объяснил врач.

На втором месте - кисло-сладкие и кислые продукты, такие как цитрусовые, кислые ягоды и соки.

Осторожнее нужно быть также с орехами, семечками и газированными напитками. Не стоит злоупотреблять кофе и чаем. Они вызывают образование на эмали пленки, вследствие чего на зубах оседают бактерии. // фото: pexels.com