12 июля 2024, 12:03
Здоровый интерес

Самые опасные для зубов продукты перечислил врач

Диетолог рассказал, какая еда может нанести вред зубной эмали

Ряд любимых россиянами продуктов может серьезно повредить эмали зубов. Об этом РИА Новости Спорт рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов. Разумеется, речь идет о регулярном употреблении такой еды.

По словам доктора, на первом месте идет сахар, причем с большим отрывом. Он вреден не только для организма в целом, но и для зубов в частности.

- Бактерии во рту преобразуют сахар в органическую кислоту, которая разъедает эмаль,

- объяснил врач.

На втором месте - кисло-сладкие и кислые продукты, такие как цитрусовые, кислые ягоды и соки.

Осторожнее нужно быть также с орехами, семечками и газированными напитками. Не стоит злоупотреблять кофе и чаем. Они вызывают образование на эмали пленки, вследствие чего на зубах оседают бактерии. // фото: pexels.com 

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