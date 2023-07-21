Врач назвал самый полезный вид смородины

Смородина разного цвета полезна, но один из видов – на первом месте. Об этом заявил в интервью «Мосленте» врач Видновской РКБ Тимур Асанов.

По его словам, полезнее всего – свежая черная смородина. В ней есть клетчатка, пектин, витамины Е и С, полиненасыщенные жирные кислоты, полифенолы.

Ягода является противовоспалительным, тонизирующим, витаминным, кроветворным, сосудорасширяющим, кровоочистительным, мочегонным и потогонным средством.

Употребление смородины нормализует работу лимфоузлов, надпочечников, сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет. Она полезна при сахарном диабете, малокровии, атеросклерозе, повышенном артериальном давлении, даже радиационных поражениях. // фото: Bermix Studio / Unsplash