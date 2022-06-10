Врач назвал продукты с антираковыми свойствами

Крестоцветные овощи, ягоды темного цвета, специи и зеленый чай помогают предотвратить развитие раковых заболеваний. Также подобной функцией обладают содержащие ликопин, бета-каротин и витамин С продукты, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что темные ягоды – черника, голубика, ежевика – содержат множество антиоксидантов, они помогают профилактировать онкологию.

Содержащие бета-каротин и ликопин овощи и фрукты предотвращают рак груди, слизистых оболочек и простаты.

Бета-каротин содержится в абрикосах, тыкве, моркови. Ликопин – в помидорах, особенно термически обработанных, натуральной пасте, натуральном томатном соке.

Очень полезны крестоцветные овощи. В частности, капуста, особенно брокколи. В ней есть сульфорафан, он показал себя хорошим противораковым средством. Там также есть клетчатка, которая предотвращает рак толстого кишечника. // Фото: Magda Ehlers/www.pexels.com