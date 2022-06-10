Врач предупредила о смертельной опасности обработки ран подорожником

Врач-инфекционист Светлана Машкова предупредила, что к ранам и ссадинам нельзя прикладывать подорожник, как это любят делать многие. Она также предостерегла от обработки их чистотелом, передает «Лента».

Медик объяснила, что такие методы грозят серьезными проблемами со здоровьем. Травы не могут обеззаразить рану. Но если на них останутся земля или пыль, может развиться заражение крови или столбняк.

Машкова посоветовала при отсутствии аптечки под рукой промыть рану питьевой водой из бутылки, протереть кожу вокруг салфеткой и срочно идти домой либо в травмпункт. // Фото: vsegda-pomnim.com