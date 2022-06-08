Чувствительность зубов может повыситься от неочевидных причин

Дантист Халед Касем сообщил о четырех неочевидных причинах, по которым повышается чувствительность эмали. Все они могут привести к кариесу и повреждению зубов, рассказал ортодонт изданию The Sun.

Как ни странно, к повышению чувствительности способствует применение зубной пасты с древесным углем. Она отбеливает эмаль, однако способна повредить ее.

Также вредна для зубов диета на соках. В них много сахара, так что может обостриться кариес.

То же самое касается воды с лимоном, его сок кислый и портит эмаль.

Также обострение кариеса и повышенную чувствительность провоцирует дробное питание. Остатки пищи во рту не успевают расщепляться, это приводит к размножению бактерий и скоплению кислоты. // Фото: Rodolfo Clix/www.pexels.com