Диетолог рассказала, как выбрать полезное мороженое

Полезное мороженое можно выбрать, если учитывать сразу несколько факторов. Это цена, калорийность, состав и внешний вид, рассказала URA.RU диетолог Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

По ее словам, дешевое лакомство не может быть хорошим. Ведь себестоимость его ингредиентов высокая.

Состав тоже очень важен, он должен быть натуральным в максимальной степени. Никаких ароматизаторов, неизвестных красителей, пальмового масла. Чем меньше калорийность, тем лучше. Вафельный стаканчик лучше не есть – в нем обычно много транс-жиров.

Форма и внешний вид мороженого играют большую роль. Если оно мятое или слишком мягкое, значит, уже оттаяло. Это опасно из-за бактерий, которые могут появиться в лакомстве. // Фото: MART PRODUCTION/ www.pexels.com