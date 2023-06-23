Врач назвал продукт вреднее сахара, от которого растет живот

Любители спиртного не меньше сладкоежек рискуют набрать лишние килограммы. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач Марк Гадзиян в своем Telegram-канале.

- Дело в том, что одной из особенностей спиртного является высокий гликемический индекс, который больше, чем у сахара,

- объяснил медик.

Он отметил, что регулярное употребление спиртных напитков приводит к быстрому набору веса. Полученные с алкоголем калории идут в кровь мгновенно. Жир откладывается в зоне талии и живота, растет неконтролируемо.

Так что можно не есть десерты, не сластить чай, но быстро набирать лишний вес.

При этом врач напомнил о том, что пиво фитоэстрогены. Они являются аналогами женских половых гормонов, и способствуют ожирению у мужчин. // фото: www.freepik.com