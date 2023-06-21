Врач рассказал об опасных последствиях укуса комара

Укус комара может обернуться неприятными последствиями. У некоторых может возникнуть аллергическая реакция разной степени тяжести. Как объяснил агентству «Прайм» врач-аллерголог, иммунолог Сергей Быков, у человека после укуса комара может возникнуть отек, покраснение и повыситься температура. Также может появиться крапивница и возникнуть анафилактический шок. Может появиться дыхательная реакция с приступами удушья.

В зоне риска – маленькие дети, больные мастоцитозом и люди, находящиеся в местах с большим количеством комаров.

Для защиты от комаров врач рекомендует завешивать окна сетками, носить одежду с длинными рукавами и штанинами, использовать репелленты. Снизить симптомы аллергии помогают антигистаминные препараты. При более серьезных последствиях терапию назначает врач. // фото unsplash.com