Россиянам назвали продукты, убивающие молодость

На внешний вид влияет курение и недостаток сна, но также неправильное питание. Врач Камила Исаева назвала Life.ru несколько продуктов, которые приближают старость.

Негативное влияние на состояние кожи оказывают пищевые добавки, к которым относятся ароматизаторы, консерванты, красители и загустители. Также негативно влияет сахар. Его избыток вызывает гликирование белков в организме, что приводит к образованию токсинов, разрушает коллаген кожи, делая ее менее эластичной.

Колбасные изделия и сосиски повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также они могут привести к высокому холестерину, диабету и колоректальному раку. Исаева советует заменить подобные продукты полезным жиром.

Органы стареют быстрее, когда не хватает витаминов и минералов. Исаева не советует готовить еду в скороварке или на гриле.

Психическое здоровье ухудшает алкоголь, спиртное ускоряет и снижение когнитивных функций. У любителей спиртного болезнь Альцгеймера развивается в среднем почти на пять лет раньше, чем у тех, кто не употребляет алкоголь. // фото unsplash.com