Более 160 человек за неделю покусали клещи в Карелии

О ситуации с клещами в Карелии рассказали в региональном Роспотребнадзоре. С 1 марта по 18 июня зарегистрировано 1212 жалоб на присосавшихся клещей. За прошедшую неделю на паразитов пожаловались 165 граждан, в Петрозаводске за неделю было 25 обращений.

Клещи активно кусают на 17 административных территориях республики, за исключением Лоухского района.

С начала эпидсезона подтверждено три случая клещевого боррелиоза, один случай клещевого вирусного энцефалита. С начала года прививку против клещевого энцефалита сделали 11594 граждан.

Первый случай присасывания клеща в этом году был зафиксирован 16 апреля в поселке Толвуя Медвежьегорского района. // фото unsplash.com