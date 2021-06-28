Врач назвал неожиданный признак проблем с печенью

Сонливость в дневное время и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью. Об этом рассказал хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов, его слова приводит «Пятый канал».

«Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени»,

- заявил специалист.

Медик добавил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

Для здоровья печени Монахов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки. Фото fito-center.ru