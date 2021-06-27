Программа льготной ипотеки для семей с детьми продлена

Программа льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми продлена на год. Теперь ей смогут воспользоваться граждане России, у которых начиная с 2018 года в семье родился хотя бы один ребенок, соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Программа была запущена в апреле 2020 года. Она действует на покупку первого жилья, ипотечный лимит для обеих столиц, Подмосковья и Ленобласти - 12 миллионов рублей, в остальных регионах в два раза меньше. Если раньше воспользоваться льготой могли семьи с двумя и более детьми, то теперь она доступна и для родителей одного ребенка.

Также продлена программа льготной ипотеки на новостройки. Теперь молодым семьям дают максимум три миллиона рублей во всех регионах под ставку 7%. Фото neprizyvnoi.ru