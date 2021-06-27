Певица МакSим находится в крайне тяжелом состоянии

Состояние певицы МакSим оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская, ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом, - подчеркнула Богушевская. - Любая информация, которая будет появляться в интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация».

Представитель Марины Абросимовой также прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ, о том, что артистка находится в критическом состоянии.

«У меня нет такой информации. Я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление»,

- отметила Богушевская.

Ранее стало известно, что МакSим введена в искусственную кому. У певицы диагностирована пневмония, в пятницу сообщалось о 75% поражения легких Абросимовой. Фото kleo.ru