Врач перечислил самые агрессивные виды рака

Химиотерапевт Андрей Базылев перечислил наиболее агрессивные виды рака. Слова специалиста приводит «Пятый канал».

«Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени»,

- отметил врач.

По словам онколога, также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий. Фото 1tulatv.ru