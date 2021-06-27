Россиян предупредили о крайней опасности петрушки и сельдерея

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала о серьезной опасности петрушки и сельдерея для здоровья человека. По словам специалиста, эти растения могут вызвать серьезные ожоги, пишет РИА Новости.

«Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. <...> Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, так же часто, как и борщевик, просто его мало попадает»,

- рассказала Баранова.

Среди других опасных растений эксперт назвала лютик едкий, сок или сено которого при попадании в глаза могут привести к слепоте. Фото ovoshnoy-domik.ru