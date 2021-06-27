С 1 июля в России подорожают табачные изделия

С 1 июля в России вырастут цены на табачные изделия. Минимальная стоимость пачки сигарет составит 108 рублей, сообщает «Российская газета».

Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с 1 апреля 2021 года, однако продавцам до 1 июля разрешили реализовать товар, закупленный до установления ЕМРЦ, дешевле. Под подобные обстоятельства попали другие табачные изделия: обязательную маркировку продукции ввели около года назад, однако до 1 июля продавцы могли реализовать ранее закупленные немаркированные сигары, курительный табак и табак для кальяна.

Как отмечает издание, ЕМРЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за одну тысячу штук сигарет и папирос, текущей ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. В 2021 году акцизы на табак выросли на 20 процентов (до 2359 рублей за 1 тысячу штук), что означает удорожание товара. Если ранее пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, то с 1 июля цена вырастет до 140 рублей. Фото culture.ru