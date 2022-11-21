Врач назвал четыре самых вредных салата

Не все салаты одинаково полезны. Врач-онколог Антон Ильин в беседе с изданием «Газета.Ru» назвал самые вредные. Первым в списке оказался король среди салатов на новогоднем столе – оливье. Причина в том, что в оливье перемешиваются несовместимые друг с другом продукты.

Специалист уверен, что многокомпонентные блюда сильно перегружают пищеварительную систему человека. А «король салатов» состоит минимум из шести ингредиентов и заправки. По мнению Ильина, особую опасность в салате представляют вареная колбаса, в ней много сои, крахмала и трансжиров, но мало мясо, а также майонез. Соленые огурцы в салате также представляют опасность для тех, кто имеет проблемы с почками. Ильин назвал оливье «калорийной бомбой».

Еще одним вредным салатом врач назвал сельдь под шубой. Вареный картофель, морковь, свекла мгновенно поднимают сахар в крови, соленая селедка вызывает отечность. Опять же в салате есть майонез.

Классический крабовый салат также не лучший вариант для застолья, считает онколог. Он подчеркнул, что в крабовой палочке от краба лишь название. Палочку формируют из обрезков дешевой рыбы, также в ней есть крахмал, сахар и различные добавки. Также в салате есть быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом - рис и кукуруза.

Еще один вредный салат, по мнению врача, мимоза. Картофель или рис в салате обеспечивают резкий подъем сахара, а в консервах много соли.

По словам врача, недобросовестные производители часто используют для консервов горбушу, которая пошла на нерест.

«С этого момента в организме рыбы начинаются необратимые изменения – под воздействием кортизола рыба фактически начинает разлагаться заживо. Есть ее просто опасно для здоровья», - предупреждает Ильин. // фото: unsplash.com