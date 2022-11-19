Александр Мясников дал рекомендации по профилактике тромбоза

Тромбы могут возникать у курильщиков, пожилых, людей с избыточным весом, при наследственности или перенесенных инфекциях. Несколько способов профилактики назвал теледоктор Александр Мясников в эфире «Россия 1», передает «Лента».

Специалист посоветовал обратить внимание на свой образ жизни. Мясников призвал бросать курить, больше двигаться и принимать рыбий жир. Он назвал омега-3 единственной из всех субстанций, которая влияет на свертываемость крови.

Врач предостерег от употребления кроверазжижающих средств без серьезных показаний. По словам Мясникова, антикоагулянты сами по себе могут стать причиной проблем со здоровьем и даже смерти. // фото: unsplash.com