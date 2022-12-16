Врач назвал безопасную для здоровья порцию красной икры

Диетолог Михаил Гинзбург назвал безопасную для здоровья порцию красной икры. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Врач отметил, что икра полезна для кожи и волос, она содержит элементы, которые необходимы для укрепления иммунитета, правильной работы сердечно-сосудистой и нервной системы.

При этом в икре очень много соли, поэтому чрезмерное ее употребление грозит последствиями для организма. Здоровым людям доктор разрешил съедать по 20 граммов красной икры в день. Людям с артериальной гипертонией есть ее вообще не стоит, подчеркнул Гинзбург.

Также медик призвал отказаться от красной икры россиян с сахарным диабетом второго типа, аллергиков, и тех, кто страдает от ожирения. // Фото: unsplash.com