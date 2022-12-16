Россиян предупредили об опасности новогодних елок

Опасность для здоровья могут представлять как натуральные, так и искусственные новогодние елки. Об этом рассказала педиатр Анна Левадная, ее слова приводит «Лента.ру».

Так, живая ель будет осыпаться, соответственно, есть риск попадания иголок в дыхательные пути ребенка или под кожу в виде заноз. В тепле из дерева могут полезть насекомые и членистоногие, которые спали в ветках - это чревато укусами. Аллергию могут вызвать эфирные масла, выделяемые из хвои в тепле, и химикаты, которыми часто обрабатывают деревья для сохранения внешнего вида.

Что касается искусственных елей, то и они могут быть опасны. Изделия, изготовленные из поливинилхлорида, могут быть источником фталатов, свинца и других токсичных веществ, если пластик некачественный. На искусственных елках долго копится пыль. К тому же, иголки с них тоже могут осыпаться, подытожила врач. // Фото: unsplash.com