Медик описал порядок действий при первых симптомах гриппа

Инфекционист Владимир Никифоров описал порядок действий при появлении у человека первых симптомов гриппа. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

«Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повысится. Если это произошло, нечего испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питье и ждать участкового врача, который уже точно скажет, какое у вас заболевание, и выпишет соответствующие препараты», - рассказал медик.

Врач отметил, что не стоит спешить сбивать температуру, если она не превышает 39 градусов. Лихорадка - это защитная реакция организма, подчеркнул специалист. // Фото: unsplash.com