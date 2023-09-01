Врач дала россиянам советы по сохранению памяти

Как сохранить и улучшить память, посоветовала россиянам эндокринолог Зухра Павлова. Она назвала в своем Telegram-канале ряд действенных способов.

По словам доктора, для мозга очень важно чаще менять сферу деятельности. Поэтому каждый взрослый человек после работы должен гулять либо ходить в спортзал.

Сохранять память также поможет регулярное чтение, разглядывание картин, разгадывание кроссвордов, участие в викторинах. // фото: Clard/ pixabay.com