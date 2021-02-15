Впервые оперштаб не сообщил о смертях от коронавируса в Карелии

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 163 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из этого числа заболели – 158 человек, 25 из них имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 186 человек.

Данных по людям, скончавшимся от коронавируса, нет. В то же время прямой информации о том, что летальность за сутки нулевая, также нет.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2774,7 случая, по Северо-Западу – 4887,7.

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