15 февраля 2021, 09:21
Впервые оперштаб не сообщил о смертях от коронавируса в Карелии
В сводке распространенной органом, координирующим борьбу с инфекцией на территории региона, отсутствуют показатели летальности
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 163 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Из этого числа заболели – 158 человек, 25 из них имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом состоянии.
Выздоровели еще 186 человек.
Данных по людям, скончавшимся от коронавируса, нет. В то же время прямой информации о том, что летальность за сутки нулевая, также нет.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2774,7 случая, по Северо-Западу – 4887,7.
Изображение с сайта welcome-online.ru