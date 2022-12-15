Возрастную маркировку книг и фильмов упростят

Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Об этом сообщает «Ведомости.ру».

В парламенте упразднили поправки, касающиеся возрастной маркировки для фильмов, книг и других произведений. Исключение составляет ограничение «18+». Так, промежуточные отметки от «0+» до «16+» больше не действуют. На замену придут формулировки «Для семейного чтения/просмотра», «Не рекомендовано для детей».

Инициаторами изменений стала группа депутатов еще в мае 2019 года. Впрочем, авторы отмечают, что правообладатели могут по-прежнему рекомендовать размещать маркировку на афишах, билетах, а также на экранах перед началом фильмов. // Фото: freepik.