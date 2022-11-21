21 ноября 2022, 21:34
Возобновлена работа горячей линии по вопросам призыва
В военной прокуратуре Петрозаводска гарнизона готовы проконсультировать по вопросам призыва в армию
В Карелии с 1 ноября заработали призывные комиссии. Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона организовала надзорное сопровождение призыва в армию.
В военной прокуратуре возобновил работу консультационный пункт и телефон горячей линии, там готовы разъяснить законодательство о призыве на военную службу, вопросы о прохождении службы, права и обязанности военнослужащих. Также в военной прокуратуре готовы реагировать на выявленные факты нарушений закона.
Прием по вопросам призыва ведется в Петрозаводске на улице Гоголя, 5, или по телефону 8(8142) 79-73-60.
Ранее военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик заявил о сложностях этой осенней призывной кампании. // фото: unsplash.com