Возобновлена работа горячей линии по вопросам призыва

В Карелии с 1 ноября заработали призывные комиссии. Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона организовала надзорное сопровождение призыва в армию.

В военной прокуратуре возобновил работу консультационный пункт и телефон горячей линии, там готовы разъяснить законодательство о призыве на военную службу, вопросы о прохождении службы, права и обязанности военнослужащих. Также в военной прокуратуре готовы реагировать на выявленные факты нарушений закона.

Прием по вопросам призыва ведется в Петрозаводске на улице Гоголя, 5, или по телефону 8(8142) 79-73-60.

Ранее военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик заявил о сложностях этой осенней призывной кампании. // фото: unsplash.com