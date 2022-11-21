Руководители профсоюза поздравили карельских налоговиков с праздником

Руководителя Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Карелия Инну Васильевну Кравченко и всех специалистов Управления сердечно поздравляем с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Ваш труд нельзя недооценивать, а переоценить не получится! Среди вас много суперспециалистов, настоящих профессионалов, и вся дружная команда Управления под руководством замечательного руководителя Инны Васильевны Кравченко на отлично справляется с возложенными задачами!

Сегодня абсолютное большинство работников УФНС РФ по Республике Карелия - это члены Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений, а первичная профсоюзная организация Управления является в Карелии в составе профсоюза одной из самых активных!

Вам, дорогие члены профсоюза, самые теплые, самые душевные и искренние поздравления!

Спасибо Инне Васильевне Кравченко за личную поддержку профсоюзной деятельности в Управлении! Особые поздравления профсоюзному лидеру Наталье Андреевне Ромашиной, начальнику отдела кадров и безопасности Управления! Хочется отметить активную общественную деятельность в трудовом коллективе Управления старшего государственного налогового инспектора Ольги Сергеевны Митрофановой (г. Сортавала) в качестве председателя цеховой профсоюзной организации! Благодарим за преданность профсоюзу работника Управления Тамару Ивановну Ржанскую, старшего инспектора - делопроизводителя общего отдела Управления, сейчас - в качестве члена президиума Карельской республиканской организации профсоюза! Огромное спасибо всем профсоюзным активистам Управления, которые при поддержке руководства имеют возможность проявить свои прекрасные способности к общественной работе!

Спасибо, что вы такие - неординарно мыслящие, открытые душой, светлые, чудесные люди! С праздником!

Председатель Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия И.С. Косенков

Председатель Карельской республиканской организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации И.С. Титова