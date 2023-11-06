Возможного преступника объявила в розыск полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к краже из сетевого магазина. Его личность пока не установлена.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефонам: 89114010007 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК