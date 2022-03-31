Возможного похитителя денег с банковской карты ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность мужчины. Он попал в кадр камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

По данным полиции, этот человек может быть причастен к хищению денежных средств с банковской карты. Видеозапись получена в одном из магазинов микрорайона «Сулажгора».

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85, 8 911 422 56 57. Конфиденциальность гарантируется. // Фото, видео: МВД Карелии