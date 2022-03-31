31 марта 2022, 11:01
Пенсионеры отдали незнакомцу миллион после звонка о ДТП с их сыном
Аферист выманил у пожилых жителей Карелии деньги на лечение ребенка, который якобы пострадал по вине их сына
Телефонный мошенник обманул пожилую семейную пару на один миллион рублей. Аферист действовал по традиционной схеме обмана, сообщив о дорожном происшествии, которое якобы совершил сын пенсионеров.
Как следуют из материалов дела на сайте Прионежского районного суда, в марте в доме пенсионеров раздался телефонный звонок. Незнакомец рассказал, что их сын совершил ДТП, пострадал ребенок, и предложил заплатить за лечение девочки один миллион рублей. Подозреваемый приехал к пенсионерам, и те отдали ему деньги. Лишь после ухода незнакомца, пожилые родителя связались с сыном и поняли, что стали жертвами мошенника.
Злоумышленника удалось задержать. Суд заключил его под стражу почти на два месяца. (фото pixabay.com, 12194226)