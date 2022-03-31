Пенсионеры отдали незнакомцу миллион после звонка о ДТП с их сыном

Телефонный мошенник обманул пожилую семейную пару на один миллион рублей. Аферист действовал по традиционной схеме обмана, сообщив о дорожном происшествии, которое якобы совершил сын пенсионеров.

Как следуют из материалов дела на сайте Прионежского районного суда, в марте в доме пенсионеров раздался телефонный звонок. Незнакомец рассказал, что их сын совершил ДТП, пострадал ребенок, и предложил заплатить за лечение девочки один миллион рублей. Подозреваемый приехал к пенсионерам, и те отдали ему деньги. Лишь после ухода незнакомца, пожилые родителя связались с сыном и поняли, что стали жертвами мошенника.

Злоумышленника удалось задержать. Суд заключил его под стражу почти на два месяца. (фото pixabay.com, 12194226)