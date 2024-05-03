«Вот новый поворот, и мотор ревет»…

Растаял снег, и с первыми погожими весенними денечками проснулись юные автогонщики. Жители Пряжи и дачники массово жалуются на водителей мотоциклистов, квадроциклов, мопедов и другой техники.

«Когда прекратится шум от мототранспорта? Есть специально отведенные места для занятий этим шумным видом спорта. Прошу администрацию проверить наличие водительских документов у детей и прекратить эти круглосуточные издевательства над людьми»,— написала гневное обращение в сообществе «Пряжа – самый теплый поселок» Елена Репникова.

С наступлением тепла и длинных майских выходных деревни и села наполнились гулом техники. Юные водители, как будто ошалели от весны. Они устраивают на сельских улицах настоящие гонки без правил. Резкий шум и опасное вождение, как ни странно, некоторых вполне устраивают.

«А если бы вы жили в городе, где сутками машины ездят и поезда, да так, что окна трясутся? Но люди живут, и ничего. Пусть катаются»,

— нашли оправдание одни сердобольные подписчики.

Другие, не менее сердобольные, просят сотрудников дорожно-патрульной службы усилить контроль за безопасностью дорожного движения, навести порядок в населенных пунктах.

«Ребята катаются, нарушая несколько правил и законов (превышение скорости, езда без прав, Закон о тишине), не надо это поощрять. И после 23.00 люди заслужили право на отдых, а когда прямо под окном, приоткрытым на ночь для проветривания, со страшным ревом проносятся взад-вперед подростки на этих мотоциклетах, как-то не хочется говорить: «Пусть катаются». И родители (в том числе и бабушки с дедушками), покупая своим детям такие транспортные средства, не учат их внимательно относиться к окружающим людям, в том числе старым, больным и к маленьким детям, которые плачут и не могут уснуть от ужасного шума за окном», — резюмировала Наталья Ткач.

Напомним, что за езду на мототранспорте без водительского удостоверения законом предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей. Кстати, мотоцикл будет отправлен на штрафстоянку. Поэтому нарушителю придется еще заплатить за транспортировку и хранение.

Водители со стажем советуют следоватььизвестной поговорке: «Береженого бог бережет».

«Своей задницей пробороздил не один метр асфальта в 90-е и точно знаю, о чем говорю. Мы не бесили так многих жителей, гонки старились устраивать на трассе или за поселком, раздражали только гаишников. Парни! Гонщики! Большая просьба: гарцуйте по лесным дорогам, на трассе, а не по дорогам поселков! И берегите себя, потому что все падения почувствуете после сорока», — советует Иван Иванов. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru