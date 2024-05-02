Молодежь Петрозаводска играет в военные игры

В Петрозаводске в очередной раз состоялась молодежная военно-спортивная игра «Зарница» (6+). Игра состояла из двух этапов: полевого и штабного. На обоих этапах участников ждали как теоретические, так и конкретные практические задачи.

В рамках штабного этапа школьники соревновались в сборке автомата Калашникова и снаряжении магазина к нему, строевых смотрах, оказании первой помощи, скалолазании, а также сражались в интеллектуальных викторинах. В полевом этапе акцент был сделан на практическую часть: кросс-биатлон, стрельба, поиск пострадавшего и оказание первой помощи, марш-бросок по пяти станциям и перетягивание каната.

По словам главного судьи соревнований, Сергея Вознесенского, «Зарница» постоянно изменяется, программа год от года актуализируется, у игры появляются новые партнеры, такие, как поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». А школьники, получая удовольствие от духа соревнований, обучаются действительно важным и полезным вещам для выживания в экстренной ситуации. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".