Воспитательные избиения: руководство Речного училища приперли к стене

В петрозаводском Речном училище прошла пресс-конференция, посвященная нашей публикации о систематических избиениях курсантов. Руководители учебного заведения – официально оно называется Беломорско-Онежский филиал Университета морского и речного флота – пытались заверить журналистов, что в материале представлена недостоверная информация, и даже привлекли для этого учащихся. Представителей СМИ хотели убедить, будто заявившая об избиениях девушка лжет из-за личных проблем и несчастной любви, а в училище царит полный порядок.

Но что-то пошло не так.

Еще на входе журналистам дали пресс-релизы, в которых изложена позиция учреждения. И летом, и осенью в Речном училище проводились проверки в связи с жалобами одной из девушек – ученицы второго курса Анастасии. Анастасия заявляла, что воспитатель курса Глеб Нахаев избивает курсантов. В частности, он сильно побил одного учащегося. Однако молодой человек отрицал, будто пострадал от рук Нахаева, и утверждал, что ему досталось от каких-то незнакомцев возле ТЦ «Макси». Аналогично в защиту командира выступили и другие курсанты – все, кроме Анастасии. Полицейская проверка, проведенная по заявлению девушки, тоже ничего не подтвердила.

На встречу с представителями СМИ, кроме руководителей учреждения, позвали психолога, педагогов и нескольких учащихся. Замначальника учреждения Владимир Войнов показал журналистам листы – анкетирование, проведенное среди курсантов. На вопрос об избиениях учащиеся отвечали отрицательно. Более того, они просили не увольнять своего командира и чуть ли не клялись в любви к нему.

– Вот это объективные доказательства, – констатировал замначальника Речного училища.

Также Войнов сказал, что курсанта, которого якобы побили возле «Макси», почти час расспрашивали в кабинете директора.

– Все свелось к тому, что он ушел из филиала без синяка, а вернулся с синяком, и он отрицает причастность Нахаева, – заявил Владимир Войнов.

– Безопасность курсантов является одним из приоритетных направлений. У нас имеются различные способы уточнения ситуаций, которые могут происходить внутри экипажа. Кроме того, имеется ящик, куда любой из курсантов может положить анонимную записку с обращением ко мне, – рассказал директор Альберт Сбитнев.

По мнению руководителей филиала, жалобы и активность Анастасии вызваны тем, что у нее было «три несчастных любви». Кроме того, психолог в деталях рассказала о проблемах в семье девушки, которые, по мнению специалиста, могли повлиять на ее состояние. Фактически Анастасию обвинили в ложном доносе.

– Я призывал ребят к тому, что нужно быть терпимым, и не нужно делать человека изгоем, – сказал Сбитнев.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» напомнил, что в распоряжении редакции имеется переписка курсантов, в которой они обсуждают насилие со стороны Глеба Нахаева, но оправдывают его "заботой" об их воспитании. «Он же бил не просто так, он это в поучение делал», – в таком духе учащиеся обсуждают между собой действия командира.

– Курсанты уверенно отрицают свою причастность к этим сообщениям, – сказал Войнов. – Один из них сейчас здесь и готов ответить на ваши вопросы.

К журналистам вышел молодой человек по имени Иван. Корреспондент «ПТЗ говорит» показал ему сообщение, написанное Анастасии от его имени: «Вот честно, я более чем уверен, что каждый, кто как-то получал ***** от Глеба Андреевича, знал, за что. Просто так никто ни разу не получил».

Иван признал, что текст отправлен с его аккаунта в соцсети. Но, оказывается, аккаунт был взломан, и в течение месяца (!) Иван не имел к нему доступа.

– Я не мог даже зайти на свою страничку. Я даже не видел эту переписку. Я даже не понимаю, о чем речь, – заявил курсант. – Тот, кто взломал страничку, мог писать людям с моего аккаунта. Доступ помог восстановить друг, который в этом разбирается, – сказал Иван. Он также заверил, что на курсе хорошая обстановка, все дружат. Но с Настей не дружат: она «городская» и не живет в общежитии.

Журналисты стали допытываться, почему неизвестный злоумышленник не просил денег, как это обычно бывает при взломе аккаунта, а строчил сообщения о пользе воспитательных избиений. Наверное, это был кто-то из курсантов? Или, что логичнее всего, сама Анастасия? «Возможно, она попросила кого-то, чтобы подставить меня», – сказал молодой человек.

Проблема в том, что поведение воспитателя в переписке обсуждали сразу несколько курсантов. «Их всех одновременно взломали?» – спросил корреспондент «ПТЗ говорит». Вопрос получился риторический, ответа на него журналисты не услышали.

Пресс-конференция постепенно превращалась в расследование. Корреспондент снова напомнил, что имеются не только текстовые, но и голосовые сообщения. Сбитневу предложили послушать запись. Курсантов попросили покинуть актовый зал, остались руководители училища, педагоги и журналисты. После этого журналист включил аудиосообщение. Его, кстати, Анастасии отправила одна из девушек, три минуты назад сидевших в зале и рассказывавших, как сильно они уважали Нахаева.

«На самом деле Глеб Андреевич нас выгораживает, и он бьет только за косяки. Даже если он начнет [избивать] кого-то, это будет за дело. Зачем ты рассказала, то Глеб [избил] [одного из курсантов]?»

Когда 30-секундное сообщение, сдобренное нецензурной лексикой, закончилось, в зале повисла тишина. Педагоги выглядели потерянными.

– Почему это не в полиции? – спросил замначальника учреждения Владимир Войнов. Обращался он почему-то к журналистам, хотя должен был обратиться к себе: когда корреспондент «ПТЗ говорит» месяц назад приходил за комментарием, то говорил о наличии таких сообщений и даже предлагал позвать курсантов, чтобы проверить подлинность.

Удивительно, но даже после голосового сообщения замначальника по воспитательной работе и безопасности продолжал делать вид, будто доказательств избиений нет.

– У нас есть материалы проверок, дружно все говорят: «Нет!» Почему мы им не верим, а одной Насте верим? – рассуждал Войнов.

– Ну теперь уже мы не одной Насте верим! – возмутилась журналист Илона Радкевич, слышавшая запись вместе со всеми.

– Какие будут ваши действия после того, что вы сейчас услышали? – спросили директора филиала Альберта Сбитнева.

– Действия будут следующие. Я свяжусь с Геннадием Сараевым (Уполномоченным по правам ребенка Карелии. – Авт.), мы с ним встретимся и обговорим: либо к его заявлению это приобщить, либо нам обращаться в правоохранительные органы от филиала, – сказал руководитель Речного училища. – Сейчас у меня в голове происходит такое состояние, чтобы это осознать…

Кроме того, Сбитнев пообещал провести повторное анкетирование курсантов. Что оно может дать, непонятно: если курсанты последовательно лгали несколько месяцев, им ничто не мешает лгать и дальше.

Отметим также, что в четверг 19 декабря полиция объявила о начале проверки по нашему материалу. Правда, за минувшие дни к источнику информации об избиениях – курсанту Анастасии – никто от правоохранительных органов не обращался. Желания ознакомиться с перепиской, которая доказывает слова девушки, никто не проявлял. Если первую проверку МВД проводило таким же образом, неудивительно, что ее итоги получились нулевыми.

Кстати, девушку, которая осмелилась выступить против насилия, несколько месяцев в училище называли не иначе как "крысой". Судя по всему, у будущих моряков серьезно сбиты настройки представлений о добре и зле. Такая вот воспитательная работа...