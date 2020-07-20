Воспитатель в детском саду поселка Шуя заболел COVID-19

В пятницу, 17 июля, вечером стало известно, что у одного из воспитателей в детском саду поселка Шуи выявлен коронавирус, пишет на своей странице в соцсетях министр образования Карелии Роман Голубев.

«Закрывать образовательную организацию полностью нет необходимости – 1 повар и 3 воспитателя не контактировали с заболевшей. Сейчас важно соблюдать все меры предосторожности, поэтому с 20 июля в детском саду останется только 1 дежурная группа для тех, кто особо в ней нуждается»,

– пишет он.

По словам министра, все, кто находился в контакте с заболевшим сотрудником детского сада, пройдут тестирование на Covid-19, в том числе и дети. После чего, в зависимости от результатов тестирования, остальные группы будут вновь открыты. Это решение уже согласовано с Роспотребнадзором.

Педагог находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

Добавим, что за последние сутки в Карелии коронавирусом заболело 13 человек. Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 8 человек, в Пряже – 2 человека, в Суоярви – 2 человека, в Костомукше – 1 человек.

Добавим, что за последние сутки в Карелии коронавирусом заболело 13 человек. Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 8 человек, в Пряже – 2 человека, в Суоярви – 2 человека, в Костомукше – 1 человек.