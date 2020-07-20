Школьников Карелии приглашают стать кинопродюсерами

Команда проекта «Киноуроки в школах России» готовится к съемкам нового художественного фильма – «Там, где мечтают медведи», сообщает администрация г. Петрозаводска.

Сопродюсерами картины, в числе других, стали воспитанники детских садов и школьники Петрозаводска. В рамках акции «Киноэкология» ребята, педагоги и родители в течение года собирали вторсырье. Общими усилиями они сдали несколько тонн макулатуры и более 100 кг пластиковых крышек. Вырученные средства пошли в фонд создания фильма. Картина, которую будут снимать в Карелии, посвящена ответственности за свой край.

«Киноуроки в школах России» — инновационная педагогическая система воспитания детей. В рамках проекта его участники создают короткометражные фильмы, раскрывающие духовно-нравственные понятия: долг, справедливость, искренность, ответственность и т. п. За время реализации проекта снято уже 27 фильмов, посмотреть их можно на сайте «Российская электронная школа».

Всего организаторы планируют создать около ста кинолент. К съемкам фильма «Там, где мечтают медведи» планируют приступить 25 июля.

