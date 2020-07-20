Ушел из жизни экс-министр культуры КАССР

После продолжительной болезни скончался Виктор Петрович Шарапов – комсомольский и партийный деятель, с 1988 по 1991 год занимавший пост министра культуры Карельской АССР.

Виктор Шарапов родом из Вологодской области, из деревни Кабицево. Окончив Петрозаводский госуниверситет и получив диплом историка, он поступил на комсомольскую, а после и на партийную работу.

Виктор Петрович занимал должности инструктора, завотделом пропаганды и агитации, второго и первого секретаря Петрозаводского горкома ВЛКСМ, Карельского обкома ВЛКСМ, работал завотделом пропаганды и агитации Карельского обкома КПСС, начальником Управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров КАССР, был председателем Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, министром культуры КАССР. Избирался депутатом Петрозаводского горсовета, Верховного Совета КАССР. В девяностые годы до выхода на пенсию в 1998 году Виктор Петрович продолжал работу на госслужбе.

Виктор Шарапов – ветеран спорта, ВЛКСМ, КПСС-КПРФ, труда, государственной службы. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Заслуженный работник культуры Карельской АССР. Отмечен многочисленными комсомольскими наградами, орденами «Партийная доблесть» и «За заслуги перед партией» и 14 памятными медалями ЦК КПРФ.

Виктора Петровича можно назвать хранителем истории комсомола Карелии – он автор ряда статей, воспоминаний и материалов по истории молодежного движения в регионе.

Министерство культуры Карелии выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Шарапова.