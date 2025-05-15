15 мая 2025, 09:07
Россия

Восьмиклассница забеременела на концерте в Петербурге

В Северной столице 14-летняя девочка станет мамой
Фото: unsplash.com / Eric Ward

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка забеременела на концерте рэп-исполнительницы в одном из клубов города. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, 14 мая подросток обратилась за помощью к медикам. Они установили, что восьмиклассница находится на седьмой неделе беременности.

Сотрудники полиции поговорили с девочкой. Она рассказала, что 27 марта на концерте в одном из клубов Северной столицы у нее был секс по обоюдному согласию со знакомым. Там выступала скандальная рэп-исполнительница.

Разбираться в этой истории будут сотрудники компетентных органов. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Санкт-Петербург
подросток
концерт
беременность
Полиция