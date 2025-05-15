Восьмиклассница забеременела на концерте в Петербурге

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка забеременела на концерте рэп-исполнительницы в одном из клубов города. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, 14 мая подросток обратилась за помощью к медикам. Они установили, что восьмиклассница находится на седьмой неделе беременности.

Сотрудники полиции поговорили с девочкой. Она рассказала, что 27 марта на концерте в одном из клубов Северной столицы у нее был секс по обоюдному согласию со знакомым. Там выступала скандальная рэп-исполнительница.

Разбираться в этой истории будут сотрудники компетентных органов. © «Петрозаводск говорит»